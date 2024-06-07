Півзахисник Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко зізнався, що поки не планує вішати бутси на цвях.

"Я люблю футбол, мені подобається. І якщо я бачу, що тягну рівень, то чому ні.

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Я дивлюся на таких людей, як Модріч, Пепе, Тьягу Сілва, Лєвандовскі, Джеко – можна багато називати.

Якщо правильно до себе ставитись, то чому не грати. Я не можу сказати, скільки ще гратиму. У мене ще рік за контрактом і роблю все, щоб залишатися на високому рівні", – сказав Степаненко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, нині 34-річний футболіст перебуває у таборі збірної України, з якою готується до Євро-2024.

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