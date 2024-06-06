Двох гравців Крістал Пелас – Еберечі Езе та Адама Вортона – зарахували до остаточного складу збірної Англії на Євро-2024, інформує офіційний Твіттер команди. 25-річний вінгер Езе провів лише три матчі за "Трьох левів", але справив враження в товариській зустрічі з Боснією і Герцеговиною (3:0). 20-річний півзахисник Вортон вийшов у тому матчі на заміну і дебютував за національну команду.

Саутгейт офіційно виключив із заявки на Євро-2024 двох зірок АПЛ

Вони приєдналися до Діна Хендерсона та Марка Гехі. Таким чином лондонський середняк Крістал Пелас несподівано став клубом, який відрядив у збірну Англії на чемпіонат Європи найбільше представників (4).

Без виклику на турнір залишилися такі зіркові гравці, як вінгер Джек Гріліш (Манчестер Сіті), захисник Харрі Магуайр (Манчестер Юнайтед) і атакувальний хавбек Джеймс Меддісон (Тоттенхем). Також не зіграє партнер Віталія Миколенка по Евертона – Джарред Брентвейт.

У п'ятницю Англія проведе останній контрольний матч перед Євро-2024 – суперником команди Саутгейта стане Ісландія. На Євро-2024 "Три леви" потрапили в одну групу із Сербією, Данією та Словенією.

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