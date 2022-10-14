"Если матч между Шахтером и Динамо все-таки состоится, то динамовцы сядут сзади, будут играть на контратаках, пытаться забить, а потом будут отбиваться.

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Это козырь Луческу. Но у Динамо нет атаки. Если еще убрать Цыганкова – единственного, кто играет вперед, то и некому атаковать. Все играют поперек и обратно.

А если говорить вообще о проведении УПЛ... Если продолжаются такие массированные обстрелы – какой может быть футбол? Динамо и Шахтер могут поехать за границу, но ведь не у всех команд есть деньги для этого", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, накануне Динамо проиграло свой четвертый матч в Лиге Европы и упустило шансы продолжить участие в турнире. Поединок с Шахтером запланирован на воскресенье, 16 октября. Матч пройдет на Арене Львов в 17:00.

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