Шахтер – Динамо: Сабо нашел единственный козырь Луческу на Классическое
Экс-тренер "бело-синих" Йожеф Сабо оценил шансы своих бывших подопечных в предстоящей дуэли с "горняками".
"Если матч между Шахтером и Динамо все-таки состоится, то динамовцы сядут сзади, будут играть на контратаках, пытаться забить, а потом будут отбиваться.
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Это козырь Луческу. Но у Динамо нет атаки. Если еще убрать Цыганкова – единственного, кто играет вперед, то и некому атаковать. Все играют поперек и обратно.
А если говорить вообще о проведении УПЛ... Если продолжаются такие массированные обстрелы – какой может быть футбол? Динамо и Шахтер могут поехать за границу, но ведь не у всех команд есть деньги для этого", – сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.
Напомним, накануне Динамо проиграло свой четвертый матч в Лиге Европы и упустило шансы продолжить участие в турнире. Поединок с Шахтером запланирован на воскресенье, 16 октября. Матч пройдет на Арене Львов в 17:00.
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