Прес-служба Вереса оголосила про підписання екс-нападника Ворскли Руслана Степанюка. 32-річний гравець уклав з рівнянами контракт терміном на 3 роки. У новій команді він виступатиме під номером 7.

Прогрес Судакова, лідерство Шахтаря, у топ-10 лише 3 представники Динамо: Transfermarkt оновив ціни на гравців УПЛ

До слова, після відходу з полтавської команди Руслан отримав пропозицію від Металіста 1925, який наступний сезон проведе у Першій лізі.

Нагадаємо, Степанюк вважається легендою Вереса. Він виступав за "червоно-чорних" з 2016 по 2018 рр. У сезоні 2016/17 він забив за рівнян 25 голів у 35 матчах, допомігши команді завоювати бронзові медалі Першої ліги та путівку до УПЛ. Цей бомбардирський рекорд досі залишається неперевершеним і є найкращим показником серед всіх гравців Вереса з часу відновлення української Незалежності. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

"Після Бучі я не уявляв, як далі у футбол грати": кеп Вереса про сейв №1, ідеал СаШо і Карпат, "гордость рускіх моряков"