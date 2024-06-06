– Який склад можемо очікувати на завтрашній матч? Чи будуть якісь зміни у порівнянні з матчем проти Німеччини?

– Зміни точно будуть. У нас є 3 матчі, я задоволений, що у нас є достатньо ігор, щоб переглянути всіх кандидатів. Завтра точно зміни будуть.

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– Польща багато допомагає Україні. Наскільки важливим буде цей матч для вас та вашого народу?

– По-перше, я завжди висловлюю подяку полякам. Ми дуже багато ігор граємо у Польщі, більше ніж 50 відсотків матчів. Польща дуже багато підтримує, дуже багато допомагає Україні. Ми вдячні за підтримку. Коли ми граємо – є багато українських прапорів, але я бачу, що і багато поляків приходять на наші ігри, підтримують. Для нас, я бачу по гравцях, дуже комфортно грати тут.

– Які мотиваційні методи ви використовуєте щодо своїх гравців?

– У такій ситуації, в якій перебуває наша країна, футболістам не потрібна мотивація. Наразі в Україні футбол не на першому місці, а всі наші гравці розуміють, внаслідок чого та для кого ми все це робимо. Щодня футболісти дивляться новини, бачать як Росія бомбить наші міста, вбиває наших дітей, тому це велика мотивація для кожного гравця.

Ми представляємо велику країну, яка бореться за свою незалежність. Гравці на футбольному полі демонструють те, що бійці показують на передовій. Україна хоче бути в Європі, в європейській родині. Тому коли ми потрапили на Євро-2024 – я вважаю це дуже великим кроком, щоб Україна увійшла в ЄС.

– Чи вплинула на команду перемога Усика?

– Важливо не тільки те, що Усик переміг Ф'юрі, а те – як він це зробив. Перемога Усика – дуже велика мотивація для наших футболістів. Вона їх надихає на гарну гру на Євро, бо вони бачать, що вдалий виступ на міжнародній арені привертає увагу всього світу до України.

Зараз у нас багато молодих гравців, але я вважаю, що у цієї збірної дуже великий потенціал. Подивимося, як ми розкриємо його на цьому Євро, але я впевнений, що на майбутнє це дуже перспективна команда. Ми будемо будувати та намагатися з цими молодими та досвідченими гравцями показувати максимальний результат, – сказав Ребров на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, дуель між Україною та Польщею відбудеться у п'ятницю, 7 червня, у Варшаві. Початок зустрічі о 21:45.

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