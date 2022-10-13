Команда Луческу все ще без очок на груповому етапі ЛЄ. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ренн на "Футбол 24", стартував о 19:45. Французи не програвали ось уже 9 поєдинків у всіх турнірах. Кияни мінімально поступилися у кожній зустрічі першого кола Ліги Європи. Водночас в УПЛ вийшли на 3-матчеву переможну серію, причому без пропущених м'ячів. Суперник відверто переважав у Франції, однак вирвати перемогу допомогла лише помилка Попова. Українцям відступати було далі нікуди.

Динамо – Ренн: онлайн-трансляція матчу ЛЄ

Французи знову цікавіше почали. Забарний заблокував удар Калімуендо вже на 3 хвилині. Далі 17-річний Дезіре Дуе, який після двох голів із заміни заслужив право вийти в основі, першим потурбував Нещерета. Ще один постріл Калімуендо також парирував 20-річний третій воротар Динамо. Дебютна спроба киян на 11 хвилині. Циганков дуже довго готував удар, захисник виставив блок – Манданда у рамці навіть не спітнів. Гармаш і Дубінчак страждають від жорсткості номінальних гостей. Лівий захисник киян отримав болючий удар у коліно. Цікаво, що саме в його зоні Ренн створює основну небезпеку. Буріжо небезпечно крутив у дальній нижній кут – не влучив.

Динамо – Ренн: відео гола й огляд матчу Ліги Європи

Гармаш on fire. Потужний удар Дениса метрів з 35 завдав клопотів досвідченому воротареві Ренна. Ще й Бєсєдіну наступають на ногу. Фестиваль грубощів від французів. Ніби й без зайвої агресії, але суперники постійно не встигають зіграти в м'яч, відтак дістається динамівцям. Не дивно, що першу жовту картку отримують бретонці. Капітан команди (Буріжо) підкотився під Буяльського. Динамо значно краще, ніж у попередній зустрічі Ліги Європи, нав'язує боротьбу. В центрі уваги Гармаш, який зі змінним успіхом виграє свої дуелі на лівому фланзі, де вимушений сьогодні грати. Також Денис опиняється по центру в момент атак. Досить хаотично, але неприємно для суперника.

Серіями б'ють гості. Калімуендо знову виводять у штрафний, але найбільш інфарктним виглядало підключення лівого захисника Мелінга, який після простої стіночки скористався діркою в центрі перед периметром і пробив з мінімальним промахом. Циганков і Сидорчук втратили нагоди пробити в масованій атаці. Суперник на мить швидше реагує. Мелінг надто вже часто проникає у володіння Нещерета. Данський фулбек аж заграється іноді, а в іншому епізоді Гармаш підчищає. Загалом командна підстраховка Динамо працює набагато краще, ніж у гостях. Гармаш ризиковано добігав до Калімуендо, але французький форвард пенальті не випросив. Буріжо з рикошетом від ноги Шепелєва ледь не застав зненацька голкіпера киян.

Бєсєдін також до певного часу імпонував силовою боротьбою. "Червоно-чорні" самі звикли грати на межі фолу, а сьогодні отримують контактніший футбол. Тиждень тому Динамо було надто м'якотіле. Бєсєдін теж моментами не встигає зіграти чисто. Жовта картка за те, що вдарив суперника по нозі. Непогана атака Динамо на 3 компенсованій до першого тайму. Забарний обіграв опонента в центрі та віддав. Циганков пройшов Мелінга і прострілив. А там Бєсєдін і ще кілька гравців обох команд пролетіли повз м'яч, Дубінчаку ж цей пас пішов у спину. За ударами до перерви 4:7. Динамо награло лише на 0,1 очікуваного гола, якість моментів Ренна ненабагато більша (0,4 xG). Рівна гра, де Київ проявляє добротний характер. Для того, щоб забити, цього замало. Але вистачає, аби не дуже панікувати біля своїх воріт, а далі треба краще ловити свій момент.

Ну, якщо так бездушно захищатися на стандартах, про позитивний результат не може бути й мови. Сирота просто зупинився на подачі кутового, стартувавши разом з Ву. Захисник Ренна без перешкод розстріляв Нещерета. Мелінг показує майстер-клас Дубінчаку з Тимчиком. Встояв на фланзі, хоча вже падав на газон, а потім продовжив атаку пасом, ще й відігравши парочку суперників. Інший центрбек пробиває з меж воротарського після кутового. Теат спокійно відіграв Сидорчука і пробив. Ще одну подачу стандарту замикає все той же 5 номер Ренна. Дуже схоже, що Динамо посипалося після раннього пропущеного м'яча на старті другого тайму.

Ренну вдалося змусити киян розкриватися. У команди Луческу по перерві більше володіння, але нижчий відсоток точності передач і надто багато простих втрат. На 67 хвилині потрійна заміна. На поле вийшли Ванат, Кабаєва і Вівчаренко. Пішли відпочивати Бєсєдін, Гармаш та Дубінчак. Андрієвський на 70-й замінив Шепелєва. Манданда обіграв Ваната у своєму штрафному. Символ матчу. Воротар фактично відпустив м'яч, але динамівець так стрімголов летів на нього, що пробіг далі й гадки не мав уже покарати. Караваєв замість Тимчика на останні хвилин 15. Останній миттєво вислухав критику Луческу, винувато скривив натомлене обличчя і пішов відпочивати.

У Динамо жодного удару за весь другий тайм. А ось 20-річний Сулемана спокійно крутить у дальній верхній з меж штрафного. Пробачає, однак насправді все дуже сумно. Відрив між командами колосальний. За ударами після перерви 0:8. Теат також забив би, якби не вихід Нещерета далеко з воріт. Молодий голкіпер втомився чекати підмоги від захисників на стандартах. Жахаюча пасивність оборони в боротьбі, а попереду одні офсайди. Уже в компенсований час Буяльського таки вивели на перший київський удар у 2 таймі (відзначаємо ривок Вівчаренка й обіграш із Ванатом, крихітні радощі). Захисники спокійно заблокували.

Ванат заварив сутичку грубим фолом проти Теата на жовту. Нарешті удар з натяком на пристойність. На 90+7 хвилині Караваєв пробивав з льоту після виносу на кутовому. Київ сповна заслужив чергову єврокубкову поразку. Французи і турки вирішили усі свої питання, залишається лише боротьба за 1 місце. Динамо – з 0 очок. Ренн, як і Фенербахче, набирає 10 балів. За 2 тижні вирішальний бій проти АЕКа. Якщо кияни здолають кіпріотів, то наздоженуть їх і претендуватимуть на 3 місце, що дає право зіграти у стикових матчах Ліги конференцій. Вистачить і мінімальної перемоги, хоча її ще піди вимуч.