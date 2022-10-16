Шахтар – Динамо: "Пташка" з "Азовсталі" заспівала гімн перед Класичним – ще один герой зробив перший удар по м'ячу
Перед головним українським дербі між Шахтарем та Динамо герої "Азовсталі" долучились до передматчевих заходів.
Перед початком зустрічі між Шахтарем та Динамо гімн України довірили заспівати "Пташці" Катерині Поліщук – одній з героїв, яких звільнили з російського полону.
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Окрім цього, ще один герой "Азовсталі", Михайло Діанов, завдав першого удару по м'ячу. Додамо, що керівництво Шахтаря посприяло його реабілітації, оплативши його операції.
Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо стартував на Арені Львів о 17:00. Команда Йовічевіча набрала 13 очок і посідає друге місце в УПЛ. Кияни після провального старту виграли три матчі чемпіонату поспіль – у "біло-синіх" 9 балів і 8 позиція турнірної таблиці.
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