Перед головним українським дербі між Шахтарем та Динамо герої "Азовсталі" долучились до передматчевих заходів.

Перед початком зустрічі між Шахтарем та Динамо гімн України довірили заспівати "Пташці" Катерині Поліщук – одній з героїв, яких звільнили з російського полону.

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Окрім цього, ще один герой "Азовсталі", Михайло Діанов, завдав першого удару по м'ячу. Додамо, що керівництво Шахтаря посприяло його реабілітації, оплативши його операції.

Нагадаємо, матч Шахтар – Динамо стартував на Арені Львів о 17:00. Команда Йовічевіча набрала 13 очок і посідає друге місце в УПЛ. Кияни після провального старту виграли три матчі чемпіонату поспіль – у "біло-синіх" 9 балів і 8 позиція турнірної таблиці.

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