Шахтар і Динамо зустрічаються на Арені Львів 16 жовтня у центральному матчі 7-го туру УПЛ 2022/23. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію Класичного – в цій новині на "Футбол 24".

Перше у 2022 році Класичне. Матч Шахтар – Динамо стартував на Арені Львів о 17:00. Команда Йовічевіча набрала 13 очок і посідає друге місце в УПЛ. Кияни після провального старту виграли три матчі чемпіонату поспіль – у "біло-синіх" 9 балів і 8 позиція турнірної таблиці.

Динамо впевнено переграло Шахтар у юнацькому Класичному – пенальті від Діалло, нефарт Боля і перша поразка в сезоні

На тижні обидві команди зіграли в єврокубках. "Гірники" на останніх секундах втратили перемогу над Реалом у Лізі чемпіонів (1:1), а підопічні Мірчі Луческу зазнали четвертої поразки в Лізі Європи, програвши Ренну 0:1.

Пряма трансляція Класичного – на Setanta Sports. За основними подіями гри Шахтар – Динамо можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади

Шахтар: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Бондаренко, Степаненко, Судаков – Зубков, Мудрик – Траоре.

Запасні: Шевченко, Пятов, Тотовицький, Кривцов, Сікан, Криськів, Джурасек, Кулаков, Топалов, Назарина, Козік, Петряк.

Динамо: Нещерет – Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Караваєв – Ванат.

Запасні: Ігнатенко, Попов, Бурда, Дубінчак, Кабаєв, Перріс, Андрієвський, Гармаш, Бєсєдін, Лонвейк, Діалло, Кендзьора.