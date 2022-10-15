Чемпіонат України U-19, 7-й тур

Шахтар U-19 – Динамо U-19 – 0:2

Голи: Царенко, 11 (п.), Балаба, 66

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У принциповому протистоянні українських грандів (хоч і на молодіжному рівні) Динамо взяло гору над Шахтарем. Долю матчу вирішили два голи, забиті у кожному з таймів.

На початку зустрічі Діалло опинився на газоні після входу до штрафного майданчика й арбітр призначив пенальті. Царенко впевнено розвів по кутах м'яч і Твардовського. У середині тайму Боль міг подвоювати перевагу киян, але, головою замикаючи навіс з кутового, влучив у стійку. За мить до перерви Царенко впав у штрафному, вимагаючи пенальті, натомість отримав жовту картку за симуляцію.

У середині другої сорокап'ятихвилинки стандарт призвів до другого гола: м'яч після подачі з кутового прилетів точно на голову Балабі, і той парашутом перекинув сферу через голкіпера у лівий кут. "Гірники" втратили кілька нагод повернутися у гру, відтак зазнали першої поразки в юнацькому чемпіонаті України 2022/23.

Перемога принесла Динамо 16 очок і підняла на другу сходинку турнірної таблиці, Шахтар з 13-ма пунктами – четвертий. Лідирує у чемпіонаті Рух з 19-ма балами.

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