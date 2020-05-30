Шахтар – Динамо: представник киян Іщенко порадив Монзуль не захоплюватись VAR

Директор Академії Динамо Олександр Іщенко поділився очікуваннями від матчу 24-го туру УПЛ між грандами українського футболу.

"Я чекаю насамперед початку самого матчу. Не має значення, хто господарі – Шахтар чи Динамо. У будь-якому випадку, це завжди дербі, це матч, який мотивує і футболістів, і вболівальників, і фахівців, тож у додатковій стимуляції або агітації потреби немає.

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Усі футболісти та тренери скучили за футболом, за офіційними матчами, як то кажуть, ноги вже самі біжать. Хоча очікувати чогось особливого чи надприродного від гравців я б не став. У плані арбітражу побажав би головному судді Катерині Монзуль не звірятися так часто з системою VAR, а то скоро судитимуть роботи, а арбітри і зовсім не знадобляться", – цитує Іщенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, гранди українського футболу зустрінуться між собою в рамках 24-го туру вже найближчої неділі, 31 травня, о 17:00. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24".

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