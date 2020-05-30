"Після одного з таких дербі мене звільнили": Сьомін поділився очікуваннями від Класичного

Екс-тренер Динамо Юрій Сьомін зізнався, що продовжує вболівати за київську команду.

"Спогади від таких матчів Динамо і Шахтаря у мене залишилися найприємніші, незважаючи на те, що після одного з таких дербі я був звільнений з посади головного тренера киян. Ці матчі збирали аншлаг, майже по 70 тисяч уболівальників як у Києві, так і в Донецьку на Донбас Арені.

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У цих матчах високий рівень майстерності футболістів, а також неймовірні емоції вболівальників. Зараз, звичайно, емоції будуть іншими. Але, з іншого боку, якщо в Україну повертається футбол, значить, повертається життя. Я думаю, що перед недільною грою Динамо і Шахтаря після рестарту чемпіонату не варто робити акцент на кондиціях гравців. Футболісти на карантині тримали себе в тонусі, вони професіонали. Тому індивідуальна підготовка повинна бути. Звичайно, якість постраждає, але, судячи з чемпіонату Німеччини, з кожною наступною грою команди будуть додавати.

У будь-якому випадку матч буде принциповим. Це не лише протистояння команд, футболістів і вболівальників. Це протистояння ще й президентів клубів – Ахметова і Суркіса. Завдяки їм йде розвиток українського футболу. І які б не були часи, вона вірні своїм дітищам і у будь-якому "класико" ставлять перед своїми футболістами завдання перемогти. Так буде і цього разу.

Звичайно, я стежу за українським футболом. Знаю, що у Шахтаря солідний відрив у таблиці. Але у Динамо зараз інший шлях, ставка на молодих вихованців. Подивіться, скільки з них стали чемпіонами світу у складі юнацької збірної України. Значить, клуб рухається правильно, і ці хлопці будуть рости разом з Динамо. Чекатиму у цьому матчі красивого футболу і буду підтримувати Динамо", – сказав Сьомін у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, гранди українського футболу зустрінуться між собою в рамках 24-го туру вже найближчої неділі, 31 травня, о 17:00. Онлайн-трансляцію Класичного можна буде переглянути на "Футбол 24".

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