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Шахтер – Динамо: представитель киевлян Ищенко посоветовал Монзуль не увлекаться VAR

13:56 23 Читати українською
Шахтер – Динамо: представитель киевлян Ищенко посоветовал Монзуль не увлекаться VAR
Шахтер – Динамо / Фото из открытых источников

Директор Академии Динамо Александр Ищенко поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ между грандами украинского футбола.

 

"Я жду прежде всего начала самого матча. Не имеет значения, кто хозяева – Шахтер или Динамо. В любом случае, это всегда дерби, это матч, который мотивирует и футболистов, и болельщиков, и специалистов, поэтому в дополнительной стимуляции или агитации потребности нет.

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Все футболисты и тренеры соскучились по футболу, по официальным матчам, как говорится, ноги уже сами бегут. Хотя ожидать чего-то особенного или сверхъестественного от игроков я бы не стал. В плане арбитража пожелал бы главному судье Екатерине Монзуль не сверяться так часто с системой VAR, а то скоро будут судить работы, а арбитры и вовсе не понадобятся", – цитирует Ищенко официальный сайт Динамо.

Напомним, гранды украинского футбола встретятся между собой в рамках 24-го тура уже в ближайшее воскресенье, 31 мая, в 17:00. Онлайн-трансляцию Классического можно будет посмотреть на "Футбол 24".

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Екатерина Монзуль Александр Ищенко Видеопомощник арбитра Шахтер - Динамо Киев
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