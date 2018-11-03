Шахтар – Динамо: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поспілкувався з представниками ЗМІ після перемоги над Динамо.

"Саме такі матчі варто дивитися. Дуже емоційний поєдинок для уболівальників. Сьогодні був відкритий футбол. За останній час з Динамо, можливо, найбільш відкритий. Ймовірно, через те, що киянам також потрібна була перемога. Наша команда добре це розуміла, ми тримали це в розумі. У певні моменти гра ставала дуже збалансованою, і ми віддавали ініціативу Динамо, внаслідок чого з'являлося більше простору для виходу в атаки.

У той же час повинен сказати, що зустрілися з чудовою командою. Гол в кінці – плід того, що вірили в себе до самого кінця. І повторюся: суперник сильний, володіє відмінними якостями і створив нам складнощі. В деякі відрізки поєдинку краще було Динамо, в деякі – ми. Хороший футбол. Емоційний і приємний матч – саме такі варто дивитися. Ми були продуктивні і здобули важливу для нас перемогу.

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Шахтар завжди хоч грати однаково і демонструвати один стиль. Характеристики футболістів в стартовому складі частково змінюють хід матчу, проте наш план залишається тим же. Ви це бачили з самого початку, що Шахтар не ховався від своєї гри, – ми завжди проявляли ініціативу. У другому таймі з виходом Тайсона команда знала, що потрібно добре оборонятися і атакувати, оскільки Динамостало більше ризикувати. Тоді ми частіше контратакували, тому що суперник дав нам ці зони.

Заміна Ракицького? Чесно кажучи, не розумію, чому Ракицького не можна замінити. Після матчу мене вже декілька разів запитували щодо цього. У Ярослава була картка. На поле виникали ризиковані ситуації, де він міг порушити правила і отримати другу жовту. Динамо в деякі моменти якісно вдавалося виходити в атаку, вони були обличчям до наших захисників, і я вирішив не ризикувати. Що я йому сказав? Звичайні слова гравцю, якого замінили, нічого особливого.

Тайсон дуже важливий і привносить різницю в нашу гру. Думаю, було помітно, що фізично він ще не повністю готовий, проте, коли він з м'ячем, приймає важливі рішення для команди.

Гол Коваленка? Прекрасне виконання, відмінний гол. Сподіваюся, цей м'яч принесе йому ще більше впевненості в собі. Останнім часом Коваленко додає. Я завжди говорив, що не розумію тієї критики, яка останнім часом на нього виливається. Такі моменти багато чому вчать і багато дають футболістам", – цитує португальця прес-служба Шахтаря.

Зазначимо, Шахтар на останніх секундах здобув вольову перемогу проти Динамо.

Шахтар – Динамо – 2:1 – відео голів та огляд матчу