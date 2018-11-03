Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека пообщался с представителями СМИ после победы над Динамо.

"Именно такие матчи стоит смотреть. Очень эмоциональный поединок для болельщиков. Сегодня был открытый футбол. За последнее время с Динамо, возможно, самый открытый. Вероятно, потому, что киевлянам также нужна была победа. Наша команда хорошо это понимала, мы держали это в уме. В определенные моменты игра становилась очень сбалансированной, и мы отдавали инициативу Динамо, в результате чего появлялось больше пространства для выхода в атаке.

В то же время должен сказать, что встретились с замечательной командой. Гол в конце – плод того, что верили в себя до самого конца. И повторюсь: соперник силен, обладает отличными качествами и создал нам сложности. В некоторые отрезки поединка лучше было Динамо, в некоторые – мы. Хороший футбол. Эмоциональный и приятный матч – именно такие следует смотреть. Мы были продуктивные и одержали важную для нас победу.

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Шахтер всегда хоть играть одинаково и демонстрировать один стиль. Характеристики футболистов в стартовом составе частично меняют ход матча, однако наш план остается тем же. Вы это видели с самого начала, что Шахтер не прятался от своей игры, мы всегда проявляли инициативу. Во втором тайме с выходом Тайсона команда знала, что нужно хорошо обороняться и атаковать, поскольку Динамо стало больше рисковать. Тогда мы чаще контратаковали, потому что соперник дал нам эти зоны.

Замена Ракицкого? Честно говоря, не понимаю, почему Ракицкого нельзя заменить. После матча меня уже несколько раз спрашивали по этому поводу. У Ярослава была карточка. На поле возникали рискованные ситуации, где он мог нарушить правила и получить вторую желтую. Динамо в некоторые моменты качественно удавалось выходить в атаку, они были лицом к нашим защитникам, и я решил не рисковать. Что я ему сказал? Обычные слова игроку, которого заменили, ничего особенного.

Тайсон очень важный и привносит разницу в нашу игру. Думаю, было заметно, что физически он еще не полностью готов, однако, когда он с мячом, принимает важные решения для команды.

Гол Коваленко? Прекрасное исполнение, отличный гол. Надеюсь, этот мяч принесет ему еще больше уверенности в себе. В последнее время Коваленко добавляет. Я всегда говорил, что не понимаю той критики, которая в последнее время на него выливается. Такие моменты многому учат и много дают футболистам", – цитирует португальца пресс-служба Шахтера.

Отметим, Шахтер на последних секундах одержал волевую победу против Динамо.

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