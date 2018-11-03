Шахтар – Динамо: "гірники" вперше за 7 матчів перемогли киян в УПЛ

Шахтар переміг Динамо у поєдинку 14 туру УПЛ. Для підопічних Паулу Фонсеки ця перемога над киянами стала першою за 7 останніх поєдинків.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо у поєдинку 14 туру УПЛ. На гол Миколи Шапаренка влучними ударами відповіли Мораєс та Коваленко.

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Ця перемога стала першою для "гірників" над Динамо за 7 останніх матчів чемпіонату України. У попередніх 6 поєдинках 5 разів перемогу святкували кияни, ще одного разу була зафіксована нічия.

Востаннє Шахтар перемагав Динамо в матчі чемпіонату ще у квітні 2017 року з рахунком 1:0.

Також ця перемога стала першою для Паулу Фонсеки над Олександром Хацкевичем в матчі УПЛ.

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