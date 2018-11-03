Шахтер – Динамо: "горняки" впервые за 7 матчей победили киевлян в УПЛ

Шахтер победил Динамо в поединке 14 тура УПЛ. Для подопечных Паулу Фонсеки эта победа над киевлянами стала первой за 7 последних поединков.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо в поединке 14 тура УПЛ. На гол Николая Шапаренко точными ударами ответили Мораес и Коваленко.

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Эта победа стала первой для "горняков" над Динамо за 7 последних матчей чемпионата Украины. В предыдущих 6 матчах 5 раз победу праздновали киевляне, еще один раз была зафиксирована ничья.

Последний раз Шахтер побеждал Динамо в матче чемпионата еще в апреле 2017 года со счетом 1:0.

Также эта победа стала первой для Паулу Фонсеки над Александром Хацкевичем в матче УПЛ.

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