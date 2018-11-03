Шахтар Донецьк приймає Динамо Київ у Харкові в 14-му турі чемпіонату України 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартує 3 листопада о 17:00 за київським часом. Гру транслює канал "Футбол 2". Шахтар очолює таблицю, набравши 34 очки. У Динамо 29 балів і друге місце. Відзначимо, що Паулу Фонсека жодного разу не перемагав ще Олександра Хацкевича в рамках УПЛ.

Шахтар – Динамо: прогноз на матч 14 туру УПЛ

Травмований капітан "гірників" Тайсон опинився у запасі, а інший лідер Марлос взагалі не потрапив у заявку. за їх відсутності з капітанською пов'язкою виходить Тарас Степаненко, який відновився від пошкодження в останній момент.

У Динамо в основі жодного номінального форварда (цю позицію закриває номінальний крайній півзахисник Вербіч), а бразильський захисник Сідклей знову виходить на позиції вінгера. Капітан київського клубу Сергій Сидорчук опинився в запасі.

Шахтар: Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі – Степаненко (к), Майкон – Болбат, Патрік, Дентінью – Мораєс

Запасні: Шевченко, Хочолава, Матвієнко, Тайсон, Веллінгтон Нем, Коваленко, Тотовицький

Динамо: Бойко – Кендзьора, Миколенко, Бурда, Піваріч – Шепелєв, Буяльський – Циганков (к), Шапаренко, Сідклей – Вербіч

Запасні: Бущан, Шабанов, Морозюк, Че Че, Сидорчук, Гармаш, Супряга

Шахтар – Динамо: стартові склади на матч УПЛ