Керівництво саудівського клубу Аль-Кадісія пропонувало Жозе Моурінью 30 мільйонів євро на сезон.

Новачок елітного саудівського дивізіону Аль-Кадісія пропонував екс-тренеру Роми Жозе Моурінью щорічну зарплату в розмірі близько 30 млн євро, інформує Mais Futebol. Незважаючи на цю привабливу пропозицію, португальський фахівець відповів відмовою і підписав контракт із Фенербахче. Турецький клуб підписав з "особливим" дворічний контракт з окладом у розмірі 10,5 млн євро.

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Повідомляється, що Моурінью уважно вивчив пропозицію Аль-Кадісії, але його не влаштувала інфраструктура клубу. Португальський тренер залишився незадоволений виглядом тренувального центру, стадіону та інших аспектів.

Нагадаємо, що Тоттенхем свого часу платив Моурінью 16 млн євро на рік, а Рома - 7,5 млн євро.

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