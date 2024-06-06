Товариські матчі

Франція – Люксембург – 3:0

Голи: Коло Муані, 43, Клосс, 70, Мбаппе, 85

Іспанія – Андорра – 5:0

Голи: Перес, 24, Оярсабаль, 53, 66, 73, Торрес, 81

Два фаворити майбутнього чемпіонату Європи зіграли з набагато слабшими збірними, які прогнозовано не змогли їм нічого протиставити. Франція розібралася з Люксембургом, а Іспанія не залишила шансів Андоррі.

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Кліан Мбаппе видач чудовий матч. Новачок Реала віддав дві результативні передачі, а наприкінці матчі забив сам. Для нього було дуже важливо це зробити, адже під ігровою майкою в нього була футболка із зображенням дядька, який помер минулого тижня. Свій гол Мбаппе присвятив йому.

Іспанія провела два різних тайми проти Андорри. У першому слід відзначити 30-річного дебютанта Айозе Переса. Форвард Бетіса відзначив цю подію забитим м'ячем, а після перерви ще й асист віддав. Низка замін на старті другого тайму повністю змінила гру. Іспанія понеслась, довівши рахунок до непристойного. Хет-трик оформив Оярсабаль.