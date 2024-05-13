"Думаю, что арбитр видел момент с пенальти в ворота Динамо с участием Вивчаренко, но ему не хватило концентрации внимания определить, является ли это нарушением. Арбитр на VAR дал сигнал пересмотреть эпизод, Шурман долго смотрел и справедливо назначил 11-метровый.

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Также, есть вопросы к эпизоду с Судаковым и Поповым, в котором игрок Шахтера получил предупреждение за симуляцию. Интересно, если бы арбитр пересмотрел этот момент на VAR, не поставил бы он пенальти? При этом, арбитр на VAR тоже упустил этот момент, хотя он был не столь однозначным.

Нельзя говорить, что арбитр ошибся в пользу Шахтера, что Динамо проиграло из-за судейства, но нужно прекращать практику назначения арбитров с помощью слепого жребия, тем более – на ключевые матчи. Ведь может выпасть назначение на судейство матча, в котором будут играть земляки и это окажет дополнительное давление на арбитра – не ошибиться в сторону "своих" (главный судья Алексей Деревинский из Киева, – ред.). Конфликта интересов в судействе не должно быть", – сказал Ступар в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Комитет арбитров УАФ начал процедуру избрания арбитров на матчи путем жеребьевки с 24-го тура. Первый прецедент возник накануне в матче 28-го тура между Оболонью и Рухом (0:0) – львовяне просили заменить рефери Андрея Шандора, который представляет город Льва, чтобы избежать конфликта интересов, но в УАФ проигнорировали обращение "черно-желтых".

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