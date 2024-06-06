"Зустріч з Україною буде дуже важливою в контексті підготовки до чемпіонату Європи. Ми маємо подати список гравців, які гратимуть на Євро-2024, після матчу з Україною (треба буде прибрати з заявки трьох гравців, – прим.). Усі федерації просили УЄФА зробити це після других матчів, але ми повинні зробити це зараз. Вибір дуже складний.

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Це буде одне з моїх найважчих рішень. Я бачу по гравцях, наскільки вони хочуть поїхати на Євро. Ми щодня це обговорюємо. Є гравці, яких ми розглядаємо, але ще нікого не викреслили. Усі наполегливо працюють, щоб поїхати на Євро. Ми зробимо все, щоб команда була якомога сильнішою.

Ми спостерігаємо за гравцями, аналізуємо, скільки вони зіграли, намагаємось звести до мінімуму ймовірність отримання травм. Цей матч дуже важливий для нас, тому що ми хочемо досягти хорошого результату і зробити все, щоб добре підготуватися. Але це лише один із етапів підготовки до Євро.

У матчі з Німеччиною Україна вже готувалась до поєдинку з Бельгією на Євро. "Синьо-жовті" рідко віддають м'яч, з Німеччиною вони його віддали. Україна в цій зустрічі нам не дуже цікава. Ми хочемо постійно вдосконалювати свій стиль гри. Ми точно не будемо змінювати під час Євро те, що практикуємо. Ми хочемо бути командою, яка грає агресивно, вміє тримати м'яч і перемагати.

Я дивлюся на настрій, який нас оточує. Слухаю конференції та читаю портали. Я ще не стикався з тим, що матчі ще не почалися, ми ще не зіграли, а багатьох футболістів вже критикують і хейтять. Я прошу підтримати гравців. Вони є частиною нашої нації, яку ми представлятимемо. Ми чесно пройшли на Євро, після важкого матчу в Уельсі нам ніхто нічого не давав. Давайте всією нацією зробимо все, щоб підтримати цих гравців", – цитує Пробєжа офіційний сайт Польського футбольного союзу.

Нагадаємо, дуель між Україною та Польщею відбудеться у п'ятницю, 7 червня, у Варшаві. Початок зустрічі о 21:45.

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