Селезньов покине свою посаду в СК Дніпро-1 – у клубі пролили світло на майбутнє легендарного форварда
Комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман розповів про новий статус Евгена Селезньова, а також висловився щодо Імада Ашура та Андрія Русола.
– Вкотре зʼявляється інформація, що Русол покидає СК Дніпро-1. Це правда?
– Це до Русола запитання. Я не коментую кроки когось із керівництва клубу.
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– Який тоді сьогодні статус у Селезньова в СК Дніпро-1?
– Думаємо над тим, щоб дати йому посаду спортивного директора.
– За Імада Ашура СК Дніпро-1 отримав якусь компенсацію?
– У нього закінчувався контракт. Ми його так не цінували, як Полісся. Якби знали, що він перейде туди, то підписали б з ним контракт новий і виставили суму. Ви чули коли-небудь, щоб за тренера команди U-19, в якого закінчується контракт, отримали компенсацію? Я ні.
Ми розуміли, що Ашур йде, але думали, що він йде в Полісся-2 чи Полісся U-19. Те, що він став головним тренером Полісся, для нас стало сюрпризом
– СК Дніпро-1 не розглядав його на посаду головного тренера першої команди?
– В найближчій перспективі ні. Якби ще рік-два попрацював, були б результати, то тоді може б і думали над цим, – сказав Фрідман у коментарі Tribuna.
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