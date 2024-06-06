Комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман розповів про новий статус Евгена Селезньова, а також висловився щодо Імада Ашура та Андрія Русола.

– Вкотре зʼявляється інформація, що Русол покидає СК Дніпро-1. Це правда?

– Це до Русола запитання. Я не коментую кроки когось із керівництва клубу.

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– Який тоді сьогодні статус у Селезньова в СК Дніпро-1?

– Думаємо над тим, щоб дати йому посаду спортивного директора.

– За Імада Ашура СК Дніпро-1 отримав якусь компенсацію?

– У нього закінчувався контракт. Ми його так не цінували, як Полісся. Якби знали, що він перейде туди, то підписали б з ним контракт новий і виставили суму. Ви чули коли-небудь, щоб за тренера команди U-19, в якого закінчується контракт, отримали компенсацію? Я ні.

Ми розуміли, що Ашур йде, але думали, що він йде в Полісся-2 чи Полісся U-19. Те, що він став головним тренером Полісся, для нас стало сюрпризом

– СК Дніпро-1 не розглядав його на посаду головного тренера першої команди?

– В найближчій перспективі ні. Якби ще рік-два попрацював, були б результати, то тоді може б і думали над цим, – сказав Фрідман у коментарі Tribuna.

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