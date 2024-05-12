Півзахисник "гірників" прокоментував перемогу над Динамо (1:0) у матчі 28-го туру УПЛ та поділився емоціями від чемпіонства в УПЛ.

"Відчуття неймовірні. Дуже втомлений. Емоції переповнюють. Це друге чемпіонство поспіль. У такий важливий час це, напевно, особливе чемпіонство в такому неймовірному клубі з історією. Гордий перебувати саме тут і саме зараз.

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Ми хотіли показати свою силу, що ми прийшли саме перемагати та ставати чемпіонами. Напевно, нам це вдалося, забили гол. Розуміємо, що десь психологія грає роль. І вже коли ти по ходу гри ведеш, тебе ця перемога влаштовує, а супернику навпаки треба відіграватися – вони будуть більше ризикувати. Ми мали момент на контратаці, але не використали їх. Головне, що перемогли.

Епізод з моїм падінням у штрафному? Мені показали жовту за симуляцію, але, на мою думку, це чистий пенальті. В арбітра своя думка. Головне, що ми виграли. Але мене це рішення трохи здивувало.

Думаю, матч вдався. Багато було емоцій, була жвава дуже гра. Мені здається, вболівальникам сподобалося. Хоча їм, напевно, хотілося більше голів", – сказав Судаков у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Шахтар став чемпіоном України за два тури до фінішу – поєдинки з СК Дніпро-1 та Поліссям не вплинуть на турнірне розташування "гірників".

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