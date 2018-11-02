Шахтар – Динамо: Чеснаков зробив прогноз на матч

Капітан полтавської Ворскли Володимир Чеснаков поділився очікуваннями від матчу 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

"Не знаю, наскільки будуть готові Марлос і Тайсон до гри, але без цих бразильців оранжево-чорним буде дуже непросто досягти позитивного результату. А у Динамо я б відзначив командну гру. Видно, що футболісти б'ються один за одного.

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Шанси 50 на 50, оскільки ці матчі майже завжди відрізняються непередбачуваністю. Правда, останні очні поєдинки цих команд показали, що коли ігровою перевагою володіє Шахтар, Динамо вистачає одного гола, щоб перемогти.

Якщо Динамо результат приносив оборонний футбол, то навіщо біло-синім від нього відмовлятися? Припускаю, що в цьому матчі не буде забито багато голів. Якщо я помиляюся, і вийде відкрита гра, то від цього глядачі тільки виграють", – цитує Чеснакова видання Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок 14-го туру чемпіонату України Шахтар – Динамо відбудеться 3 жовтня, початок о 17:00.

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