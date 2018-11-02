Шахтер – Динамо: Чеснаков сделал прогноз на матч

Капитан полтавской Ворсклы Владимир Чеснаков поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

"Не знаю, насколько будут готовы Марлос и Тайсон к игре, но без этих бразильцев оранжево-черным будет очень непросто добиться положительного результата. А в Динамо я бы отметил командную игру. Видно, что футболисты бьются друг за друга.

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Шансы 50 на 50, так как эти матчи почти всегда отличаются непредсказуемостью. Правда, последние очные поединки этих команд показали, что когда игровым преимуществом обладает Шахтер, Динамо хватает одного гола, чтобы победить.

Если Динамо результат приносил оборонительный футбол, то зачем бело-синим от него отказываться? Предполагаю, что в этом матче не будет забито много голов. Если я ошибаюсь, и получится открытая игра, то от этого зрители только выиграют", – цитирует Чеснакова издание Команда 1.

Напомним, поединок 14-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо состоится 3 октября, начало в 17:00.

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