Шахтар і Чорноморець зустрічаються на Арені Львів у поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Чорноморець стартує о 17:00 на Арені Львів. "Гірники" вперше грають у новій чорно-білій формі, яку презентували на тижні. Після трьох турів УПЛ Шахтар набрав 7 очок, у команди Романа Григорчука 2 бали. У вівторок "помаранчево-чорні" розкішно стартували в Лізі чемпіонів, розбивши на виїзді РБ Лейпциг з рахунком 4:1.

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Онлайн-трансляція поєдинку – на Setanta Sports. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади

Шахтар: Трубін – Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Джурасек – Зубков, Бондаренко, Петряк – Швед.

Чорноморець: Непогодов – Путря, Джеймс, Єрмаков, Селін – Політило, Плакса, Бобко – Наумець, Брагару – Гладкий.