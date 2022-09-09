Донецький клуб отримав ще одне екіпірування для виступів у чемпіонаті України та Лізі чемпіонів.

Шахтар презентував третій комплект форми на сезон-2022/23. Він виконаний у чорно-білих тонах – оригінально виглядає емблема клубу. Фірмовий оранжевий колір присутній лише на рукавах.

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Форма розроблена спільно з екіпірувальником Puma. Дві сірі смуги прикрашають передню частину білої футболки. Шахтар зіграє у ній вже цього вікенду – 10 вересня проти Чорноморця у Львові.

Нагадаємо, що домашня форма "гірників" у цьому сезоні традиційно оранжево-чорна, а виїзна виконана у стилі мілітарі.

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