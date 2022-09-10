Шахтер и Черноморец встречаются на Арене Львов в поединке 4-го тура Украинской Премьер-лиги. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Черноморец стартует в 17.00 на Арене Львов. "Горняки" впервые играют в новой черно-белой форме, которую презентовали на неделе. После трех туров УПЛ Шахтер набрал 7 очков, у команды Романа Григорчука 2 балла. Во вторник "оранжево-черные" роскошно стартовали в Лиге чемпионов, разбив на выезде РБ Лейпциг со счетом 4:1.

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Онлайн-трансляция поединка – на Setanta Sports. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы

Шахтер: Трубин – Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Джурасек – Зубков, Бондаренко, Петряк – Швед.

Черноморец: Непогодов – Путря, Джеймс, Ермаков, Селин – Политыло, Плакса, Бобко – Наумец, Брагару – Гладкий.