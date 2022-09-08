Реалізація – на рівні космос: "суперНойєр" став антигероєм РБ Лейпциг, або У чому секрет успіху Шахтаря в Лізі чемпіонів
"Футбол 24" продовжує розбирати першу перемогу України в груповому турнірі Ліги чемпіонів 2022/23.
Шахтар несподівано розгромив РБ Лейпциг у першому турі Ліги чемпіонів. Але чи настільки несподівано? Німецька команда виявилася дуже зручним суперником для "гірників", у яких залітало майже все. У чому ж секрет успіху команди Йовічевіча? Про це і не тільки розповів заступник головного редактора Футбол 24 Тарас Котів.
Угорський воротар Петер Гулачі уявив себе "суперМануелем Нойєром" і подарував гол Мар'яну Шведу. Але Шахтар десь заслужив своє везіння вибором правильної тактики на поєдинок. Класу переламати хід гри німецькій команді не вистачило – як наслідок, Україна здобула першу перемогу в груповому турнірі ЛЧ.
Шахтар – головна сенсація Ліги чемпіонів! Як вони це зробили?