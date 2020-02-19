Шахтар – Бенфіка: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився очікуваннями напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки.

"Насправді завтра зустрінуться дві дуже схожих команди, які лідирують у своїх чемпіонатах. В жодному випадку не можна назвати когось із них фаворитом. Ви добре знаєте, що в обох командах є багато гравців, які виступають за свої національні збірні, і вони зустрічалися між собою у матчах відбору на Євро-2020 між Україною та Португалією. Обидва тренери знають, що це дуже кваліфіковані гравці, готові продемонструвати футбол найвищого рівня.

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Як ми, так і Бенфіка прагне демонструвати яскравий атакувальний футбол, але обидва суперникики будуть намагатися підтримувати баланс у захисті. Контратаки будуть в обох команд. Думаю, що останні невтішні результати Бенфіки ніяк не вплинуть на завтрашній матч. Сили будуть абсолютно рівні.

Коли ти зустрічаєшся з будь-якою командою, з будь-якої країни перше, про що ви повинні думати, це повага. Повага до суперника, гравців, тренера. Однак я також ставлюся з повагою і до своїх гравців, тому ми постаралися знайти найкращу стратегію і тактику, щоб перемогти Бенфіку. З Бруну Лаге ми справді товаришуємо, знаємо один одного дуже давно. Він зумів досягти у Бенфіці хороших результатів.

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Якщо говорити про травми, то у нас є Манор Соломон, який не зможе зіграти в цьому поєдинку. Всім це відомо. Він точно завтра не зіграє. В обох команд є свої переваги. На боці Шахтаря свіжість. Ми не були перенавантажені останнім часом як фізично, так і психологічно. Однак це може зіграти з нами злий жарт. Адже Бенфіка зараз регулярно грає в чемпіонаті, а у нас подібної практики немає. Але ми спробуємо адаптуватися якомога швидше, з самого початку матчу.

Мені важко залізти в голову Бруну Лаге. Я не знаю, хто зіграє замість Вайгля. Нам потрібно думати про свою команду і свій склад", – сказав Каштру.

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться 20 лютого в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

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