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Шахтар – Бенфіка: де дивитися матч Ліги Європи

19 лютого 16:48 1946 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: де дивитися матч Ліги Європи
Шахтар – Бенфіка: де дивитися матч Ліги Європи 20 лютого 2020

Шахтар прийме Бенфіку в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи 2019/20. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

 

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться 20 лютого в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

Шахтар – Бенфіка: прогноз на матч Ліги Європи

Матч Шахтар – Бенфіка онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. Крім того, гру можна переглянути і на платформі Olltv. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, обидві команди розпочинали єврокубковий сезон у Лізі чемпіонів, але за підсумками групового турніру опустилися в турнір нижчого рангу. До слова, матч-відповідь у Португалії пройде 27 лютого.

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