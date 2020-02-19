Шахтар – Бенфіка: де дивитися матч Ліги Європи

Шахтар прийме Бенфіку в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи 2019/20. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться 20 лютого в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

Шахтар – Бенфіка: прогноз на матч Ліги Європи

Матч Шахтар – Бенфіка онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. Крім того, гру можна переглянути і на платформі Olltv. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, обидві команди розпочинали єврокубковий сезон у Лізі чемпіонів, але за підсумками групового турніру опустилися в турнір нижчого рангу. До слова, матч-відповідь у Португалії пройде 27 лютого.

Нокаутував рефері, відшив Ювентус та розвиває футбол в Україні: Луїзао – шлях від "баскетболіста" до легенди Бенфіки