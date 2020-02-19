Коноплянка – про матч з Бенфікою: Я завтра прокинуся зранку і ніби граю проти Реала фінал

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка поділився очікуваннями напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки.

"Я не можу сказати, що невтішна серія Бенфіки зашкодить Шахтарю. Думаю, нам це навіть допоможе. Сподіваюсь, вони трохи розгубили свою впевненість.

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Потрібно просто дивитися на свою гру, оскільки ми граємо вдома. Лише при своїх трибунах ми можем настільки агресивно, що, можливо, навіть самі не розуміємо, що здатні так зіграти. На потрібно повірити у власні сили, сконцентруватися і я думаю, що ми досягнемо результату, який нам потрібен.

Відсутність офіційних матчів у Шахтаря? Я погоджуся, що фізично Бенфіка сильніша за нас, адже у них було достатньо матчів. Повторюся, можливо, плюс для нас, що у них були невдачі.

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Однак це все просто роздуми. Я завтра прокинуся зранку і ніби граю проти Реала фінал. Немає жодної потреби думати, хто буде грати у Бенфіки, хто пропускає. Скільки вони зіграли до цього і чи їдемо зі зборів, немає різниці. Головне – впевненість у собі і налаштуватися. Ось це найголовніше", – сказав Коноплянка.

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться 20 лютого в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

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