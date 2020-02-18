Нокаутував рефері, відшив Ювентус та розвиває футбол в Україні: Луїзао – шлях від "баскетболіста" до легенди Бенфіки

Бразилець Луїзао довів, що для культового статусу не потрібно постійно змінювати клуби, потрапляти у скандали та демонструвати ефектну гру. "Футбол 24" знайомить з історією легендарного капітана Бенфіки.

В сучасному футболі дуже мало гравців, які готові присвятити всю свою кар’єру одній команді. Особливо, якщо це не топ-клуб. Погодьтеся, Бенфіка – доволі посередня команда за європейськими мірками. Вона навіть до групового етапу Ліги чемпіонів потрапляє не завжди. Здавалося б, як кваліфікований виконавець може провести в такому клубі майже весь свій футбольний шлях. А от Луїзао зміг, і, здається, анітрохи про це не шкодує.

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Коли молодий бразилець з’явився на Ештідау да Луж, не всі розгледіли в ньому майбутню легенду. Тодішній тренер Бенфіки Хосе Антоніо Камачо, коли вперше побачив Луїзао заявив: "Я просив купити захисника, а отримав баскетболіста". Проте, "Великий Луїс" (так дослівно перекладається прізвище Луїзао. – прим) швидко довів, що з його зростом можна не лише успішно закидати м’яч у кошик, а й стати королем власного штрафного майданчика.

"Я просив купити захисника, а отримав баскетболіста!"

За 15 років, проведених у Лісабоні, бразилець встиг стати культовою фігурою для вболівальників "орлів". Чого вартий хоча б той факт, що саме Луїзао в сезоні 2004/05 забив вирішальний гол у ворота Спортінга, що дозволило Бенфіці виграти чемпіонат Португалії вперше за 11 років. А через 5 років гравець став автором ще одного знакового взяття воріт: його гол у ворота Хапоеля виявився 5-тисячним в історії Ліги чемпіонів.

Кремезний бразилець ніколи не цурався силової гри на футбольному полі. Однак іноді це приносило проблеми. Під час товариського матчу проти дюссельдорфської Фортуни перед початком сезону 2011/12 Луїзао нокаутував арбітра поєдинку Крістіана Фішера. Рефері намагався показати жовту картку півзахиснику "орлів" Хаві Гарсії, але капітан команди, поспішаючи до місця конфлікту, не розрахував сили і врізався у Фішера, а той від завданого удару втратив свідомість. Бразильцю загрожувало 5 років дискваліфікації, але все обійшлося відстороненням від футболу на 2 місяці та штрафом у розмірі 2,5 тисяч євро. Ключову роль зіграв той факт, що поведінка футболіста була не навмисною: "Я здивований. У моїх діях не було ні найменшої частки агресії. Я просто спробував наблизитися до арбітра швидше за всіх, після чого він впав".

Витримав спокусу грандами

Луїзао неодноразово мав шанси покинути Бенфіку. Першим по гравця прийшов Ювентус. В 2007 туринці повернулися в Серію А після "Кальчополі" і ще не були тією грізною силою ні на футбольному полі, ні в клубних кабінетах, тому трансфер виявився їм не по кишені. Як і Фіорентині, яка в 2009 пропонувала “орлам” 7,5 млн євро – лісабонці хотіли 10 млн. Тріумфатор Ліги Європи-2010, мадридський Атлетіко, у Прімері завершив сезон з від’ємною різницею м’ячів (57/-61). “Матрацники” планували посилити свій захист гравцем збірної Бразилії, але й цього разу Бенфіку не влаштувала пропозиція потенційного покупця, а Луїзао був не проти залишитись.

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Через рік по бразильця прийшов ПСЖ, який тільки-но починав будувати суперкоманду на катарські гроші. Замість того, щоб перебратися в Париж, захисник вирішив підписати новий довгостроковий контракт зі своїм клубом. В 2014 по Луїзао повернувся Ювентус. Але туринці намагалися переконати гравця самостійно ініціювати трансфер. Бенфіка відреагувала миттєво – президент лісабонців пообіцяв подати скаргу на "б’янконері" у ФІФА. Тоді "стара синьйора" заявила, що гравець першим звернувся до них. Звісно, після цього ні про який трансфер не могло й бути мови.

Луїзао перебрався у Бенфіку в 2003. За 15 років у Лісабоні він провів за "орлів" 522 матчі у всіх турнірах, забив 45 голів і віддав 18 гольових передач. За цей час захисник здобув 20 титулів: 6 чемпіонств, 3 Кубки, 7 Кубків ліги та 4 Суперкубки Португалії. Дуже сумнівно, що бразилець сильно пошкодував, що так і не опинився у складі котрогось із європейських грандів.

Вчасно піти – теж мистецтво

Вболівальники звикли, що в центрі оборони Бенфіки завжди грали хороші виконавці. Але поруч із вихованцем Реала (Есек’єль Гарай), у свій час найдорожчим захисником світу (Давід Луїс) чи перспективним придбанням Манчестер Юнайтед (Віктор Ленделеф) постійно був "Великий Луїс", який умів на футбольному полі майже все: і підказати, і навчити, і нівелювати помилки молодих колег.

У свій останній сезон на Ештадіу Да Луж 37-річний, на той момент, Луїзао не зіграв за "орлів" жодної хвилини. Він, звісно, міг би спокійно продовжувати сидіти на лаві для запасних і ще два роки отримувати солідні, як для ветерана, 1,5 мільйона євро. Але бразилець звик приносити Бенфіці виключно користь. Ймовірно, рішення про завершення кар’єри не було легким. "Я не був впевненим у своєму майбутньому і не знав, що робити далі. Але зараз я радий, що президент Бенфіки запропонував мені роботу у структурі клубу", – сказав Луїзао 25 вересня 2018.

Лісабонський клуб влаштував проводи своєму капітану з усім розмахом. Величезна сцена на да Луж, вболівальники, почесні гості та щирі промови. Безліч слів подяки та зізнань у любові прозвучало в той вечір. Це не було схоже на чергові проводи легенди. Це, радше, була вечірка добрих друзів, яким вже завтра належало вирішувати нові не менш важливі справи. Зрештою, так воно і було. Луїзао завершив допомагати Бенфіці на полі і сконцентрував свою увагу на роботі за його межами.

Нова роль пов'язала з Україною

Перевтілення Луїзао відбулося дуже швидко і навіть непомітно для пересічних уболівальників. Бразилець отримав посаду одного з директорів Бенфіки, а його обов'язки – міжнародна співпраця. Проте, це не схоже на роботу класичного амбасадора, який просто "світить обличчям". Екс-капітан серйозно поставився до своєї місії, займається вдосконаленням (зокрема, навчанням) і віддає своїй новій роботі максимум своїх часу і зусиль.

Хоча кар'єра футболіста невід'ємно пов'язана з частими подорожами, після переходу на нову роботу їх у Луїзао тільки побільшало. Бразилець справді працює над побудовою та підтриманням іміджу Бенфіки по всьому світу. Менше, ніж через місяць, після прощального вечора на да Луж, новоспечений директор вже читав лекцію в Анголі – його уважно слухали більше тисячі людей. Саме наш герой відповідав за організацію виступів Бенфіки на Міжнародному кубку чемпіонів-2019. Луїзао брав активну участь у промо-кампаніях, зустрічався з уболівальниками, а лісабонський клуб несподівано став тріумфатором турніру, випередивши низку топ-клубів Європи.

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Ринок США приваблює багато клубів, тому Бенфіка активно розвиває свій бренд за океаном. Тут теж важлива роль відведена Луїзао. Він організовує турне, домовляється про товариські матчі, веде перемовини з потенційними спонсорами та проводить безліч зустрічей з медіа та уболівальниками. Лісабонський клуб намагається досягти впізнаваності серед американців через найулюбленіші для них види спорту. Луїзао відвідує баскетбольні, бейсбольні та матчі з американського футболу, позуючи у відповідному екіпіруванні.

Бенфіка відома своїм вмінням вирощувати, розвивати та вигідно продавати молодих футболістів. Для цього у лісабонського клубу є потужна система – 65 дитячих академій: 50 з них базуються в Португалії, 15 – по всьому світу. Останніми опікується саме Луїзао. Цей напрямок роботи і привів бразильця в Україну, де за минулий рік відкрилося дві філії "орлів" – у Києві та Харкові. Легенда лісабонців традиційно приїжджав на відкриття. Під час візиту до столиці України він залишив таке побажання для молодих гравців: "Насолоджуйтесь грою у футбол. У Бенфіці ви будете тренуватись та змагатись, поважаючи опонентів. Якщо ви любите футбол, як і ми, ви також любите Бенфіку".

Луїзао справляє враження відкритої, привітної людини, яка займається тим, від чого справді кайфує. Тепер важко упізнати у ньому того гренадера, який наводив жах на форвардів команд, які протистояли Бенфіці. Метаморфози, які пережив колишній капітан "орлів", виявилися надзвичайно природніми. Хочеться сподіватися, що його праця, зокрема і в українських академіях, відкриє для лісабонців нових талантів рівня Бернарду Сілви та Жоау Феліша.

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