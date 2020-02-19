Шахтер – Бенфика: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

"На самом деле завтра встретятся две очень похожих команды, которые лидируют в своих чемпионатах. Ни в коем одном случае нельзя назвать кого-то из них фаворитом. Вы знаете, что у обеих командах есть много игроков, которые выступают за свои национальные сборные, и они встречались между собой в матчах отбора на Евро-2020 между Украиной и Португалией. Оба тренера знают, что это очень квалифицированные игроки, готовые продемонстрировать футбол высокого уровня.

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Как мы, так и Бенфика стремится демонстрировать яркий атакующий футбол, но оба суперникика будут пытаться поддерживать баланс в защите. Контратаки будут у обеих команд. Думаю, что последние неутешительные результаты Бенфики никак не повлияют на завтрашний матч. Силы будут абсолютно равны.

Когда ты встречаешься с любой командой, с любой страны первое, о чем вы должны думать, это уважение. Уважение к сопернику, игрокам, тренеру. Однако я также отношусь с уважением и к своим игрокам, поэтому мы постарались найти наилучшую стратегию и тактику, чтобы победить Бенфику. С Бруну Лаге мы действительно дружим, знаем друг друга очень давно. Он сумел достичь в Бенфике хороших результатов.

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Если говорить о травмах, то у нас есть Манор Соломон, который не сможет сыграть в этом поединке. Всем это известно. Он точно завтра не сыграет. У обеих команд есть свои преимущества. На стороне Шахтера свежесть. Мы не были перегружены в последнее время как физически, так и психологически. Однако это может сыграть с нами злую шутку. Ведь Бенфика сейчас регулярно играет в чемпионате, а у нас подобной практики нет. Но мы попробуем адаптироваться как можно быстрее, с самого начала матча.

Мне трудно залезть в голову Бруну Лаге. Я не знаю, кто сыграет вместо Вайгля. Нам нужно думать о своей команде и своем составе", – сказал Каштру.

Поединок 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Бенфика состоится 20 февраля в Харькове на ОСК Металлист. Начало встречи – в 19:55.

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