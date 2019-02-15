Шахтар – Айнтрахт: післяматчева прес-конференція Паулу Фонсеки

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував нічию з Айнтрахтом в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Чи влаштував результат? Я ніколи повністю не задоволений, коли команда грає внічию, а не перемагає. Однак сьогодні, враховуючи всі обставини, такий результат – найменша з бід.

Я не згоден з вилученням Степаненка. Друга жовта була притягнута за вуха. Я вважаю, що на початку такого важливого поєдинку показувати дві картки за такі фоли – неправильно. Після гри навіть підійшов до арбітра та висловив своє незадоволення.

Шахтар – Айнтрахт – 2:2 – відео голів

Після вилучення Степаненка, ми мусили опустити Коваленка в опорну зону. Віктор впорався дуже добре. Він не так часто грає на цій позиції, але сьогодні підлаштувався та пристойно виконав своє завдання. На заміну вийшов Малишев, а не Майкон, оскільки нам потрібна була максимальна надійність в опорній зоні. Саме Макс міг нам це забезпечити.

Завжди складно після довгої зимової паузи починати з поєдинку такого рівня. Залишитися на 10 хвилині в меншості – крах всім планам на гру. Нам довелося перебудовувати свою тактику, змінювати її. За наступний тиждень постараємося відновити футболістів до матчу-відповіді. Зараз я не можу сказати, чи зіграє у Франкфурті в опорній зоні Малишев. Це стане відомо згодом.

Шахтар в меншості розписав результативну нічию з Айнтрахтом

Поява Соломона на місці Марлоса? Ми не планували цю заміну, діяли по ситуації. Марлос має певні проблеми зі здоров'ям. Йому довелося багато працювати, виконувати багато забігань, витрачати багато сил. У якийсь момент ми відчули, що варто його замінити, тому вийшов Соломон. У Мораєса жодних проблем. Просто втома. Я впевнений, що за тиждень він відновиться та до виїзного поєдинку буде повністю готовий.

Хочу подякувати вболівальникам, які прийшли на стадіон у таку погоду та в такий пізній час. Вони кричали протягом всієї гри, підтримували нас. Дуже їм дякую", – сказав португалець на післяматчевій прес-конференції.