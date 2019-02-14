Шахтар – Айнтрахт – відео голів

Шахтар зрівняв рахунок у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Айнтрахт.

Неймовірний початок очікував на глядачів матчу Шахтар – Айнтрахт. Вже на 7-й хвилині, після грубої помилки Андрія Пятова, гості вийшли вперед.

Шахтар – Айнтрахт: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Через три хвилини арбітр призначив пенальті у ворота Айнтрахта. Марлос холоднокровно реалізував 11-метровий.

Відео гола Хінтереггера:

Відео гола Марлоса: