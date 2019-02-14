Шахтар – Айнтрахт – відео голів

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Олімпіакос – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра ХацкевичаЛіга Європи — 22:28 1337
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Олімпіакос – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи – як це булоЛіга Європи — 22:05 13164
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УЄФА оголосив номінантів на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 18:16 658