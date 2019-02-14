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ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО ШАХТАР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛІГА ЄВРОПИ

Шахтар – Айнтрахт – відео голів

22:25 2864 Читать на русском
Шахтар – Айнтрахт – відео голів

Шахтар зрівняв рахунок у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Айнтрахт.

Неймовірний початок очікував на глядачів матчу Шахтар – Айнтрахт. Вже на 7-й хвилині, після грубої помилки Андрія Пятова, гості вийшли вперед.

Шахтар – Айнтрахт: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Через три хвилини арбітр призначив пенальті у ворота Айнтрахта. Марлос холоднокровно реалізував 11-метровий.

Відео гола Хінтереггера:

Відео гола Марлоса:

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар

live 55'
1 : 2
Айнтрахт Франкфурт
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Ліга Європи Відеоновини Шахтар Шахтар Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
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