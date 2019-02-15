Шахтер – Айнтрахт: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал ничью с Айнтрахтом в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Устроил ли результат? Я никогда полностью неудовлетворен, когда команда играет вничью, а не побеждает. Однако сегодня, учитывая все обстоятельства, такой результат – наименьшая из бед.

Я не согласен с удалением Степаненко. Вторая желтая была притянута за уши. Я считаю, что в начале такого важного поединка показывать две карточки за такие фолы – неправильно. После игры даже подошел к арбитру и высказал свое недовольство.

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После удаления Степаненко мы должны были опустить Коваленко в опорную зону. Виктор справился очень хорошо. Он не так часто играет на этой позиции, но сегодня подстроился и прилично выполнил свою задачу. На замену вышел Малышев, а не Майкон, поскольку нам нужна была максимальная надежность в опорной зоне. Именно Макс мог нам это обеспечить.

Всегда сложно после долгой зимней паузы начинать с поединка такого уровня. Остаться на 10 минуте в меньшинстве – крах всем планам на игру. Нам пришлось перестраивать свою тактику, менять ее. За следующую неделю постараемся восстановить футболистов к ответному матчу. Сейчас я не могу сказать, сыграет ли во Франкфурте в опорной зоне Малышев. Это станет известно позже.

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Появление Соломона на месте Марлоса? Мы не планировали эту замену, действовали по ситуации. У Марлоса есть определенные проблемы со здоровьем. Ему пришлось много работать, выполнять много забеганий, тратить много сил. В какой-то момент мы почувствовали, что стоит его заменить, поэтому вышел Соломон. У Мораеса никаких проблем. Просто усталость. Я уверен, что через неделю он восстановится и к выездному поединку будет полностью готов.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион в такую ​​погоду и в столь поздний час. Они кричали на протяжении всей игры, поддерживали нас. Очень им благодарен", – сказал португалец на послематчевой пресс-конференции.