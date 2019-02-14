Шахтар – Айнтрахт: шалена стартова перестрілка з фейлом Пятова та швидке вилучення Степаненка

Шахтар приймає у Харкові Айнтрахт в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи 2018/19. 1/16 фіналу, перший матч

Шахтар – Айнтрахт – 1:1 (Live)

Голи: Марлос, 10 (пен) – Хінтереггер, 7

Вилучення: Степаненко, 11

Матч та онлайн-трансляція Шахтар – Айнтрахт розпочалися о 22:00 за київським часом.

Шахтар – Айнтрахт – відео голів

Гості активно пішли вперед та вже у дебюті поєдинку завдали удару в напрямку воріт Пятова. Роде, отримавши достатньо часу перед карним "гірників", підробив собі м'яч під ліву ногу, але у рамку не влучив. А вже незабаром команди влаштували шалену перестрілку. Стартовий натиск німців увінчався голом Хінтереггера на 7-й хвилині. Степаненко збив Ребіча поблизу штрафного майданчика Шахтаря, отримавши жовту, Роде виконав навісну передачу на дальню стійку, а центрбек Айнтрахта головою пробив у ближній кут. Андрій Пятов був зобов'язаний рятувати свою команду, але буквально заніс сферу у власні ворота. Черговий фейл голкіпера збірної України і стартові неприємності для донецького клубу.

Шахтар – Айнтрахт: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Шахтар не опустив руки та майже одразу зрівняв рахунок. Хасебе збив Мораєса у карному гостей, а британський рефері Ентоні Тейлор без вагань вказав на "позначку". До м'яча підійшов Марлос та більярдним ударом реалізував пенальті. Однак вже через хвилину команда Фонсеки пережила черговий шок. Степаненко грубо зіграв у центрі поля проти Ребіча та отримав другу жовту картку, залишивши донеччан в меншості.

Отримавши чисельну перевагу, франкфуртці почали регулярно тероризувати володіння Пятова. У середині тайму могли забивати Йовіч та Ребіч. Найкращий снайпер Бундесліги красивим обвідним ударом ледь не влучив у дальню дев'ятку, а хорват після передачі Йовіча пробив повз ближню стійку.

Кінцівка першої половини гри пройшла під акомпанемент атак Айнтрахта, якому бракувало влучності на завершальній стадії. Натомість Шахтар після вилучення Степаненка практично не створював гостроти біля воріт Траппа. 1:1 після свистка на перерву.