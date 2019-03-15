Шахов – про поразку від Челсі: Це ще грав не основний склад "синіх"

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов прокоментував поразку Динамо від Челсі.

"0:5 вдома. 0:8 в сумі. Панове, але ж це був навіть не найсильніший склад Челсі – клубу, який на даний момент йде тільки на шостому місці в чемпіонаті Англії. Найкращий бомбардир і асистент команди Еден Азар не зіграв жодної хвилини в двох матчах, найсильніший центрфорвард Гонсало Ігуаїн – те ж саме, він взагалі навіть не прилетів до Києва.

Динамо – Челсі – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Правий захисник Сесар Аспілікуета, який в чемпіонаті зіграв у всіх матчах від дзвінка до дзвінка без замін, вийшов тільки в кінцівці київського матчу, та й то через травми Дзаппакости, по черзі відпочивали центральні захисники Антоніо Рюдігер і Давид Луїс... А якщо б всі вони грали, і грали серйозно, скільки б тоді Динамо пропустило?

Знову наполягати на відставці Хацкевича? А на що ми можемо вплинути, якщо керівництво клубу думає інакше?", – написав Шахов на fraza.ua.

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