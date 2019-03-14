Динамо – Челсі – відео гола

Динамо приймає Челсі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів матчу Динамо – Челсі.

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Челсі на "Футбол 24", стартував о 19:55. У першій грі кияни зазнали розгромної поразки 0:3, тому змушені забивати мінімум тричі та не пропускати жодного, аби пройти хоча б в овертайм. По суті, команда Хацкевича має створити диво, адже лондонці ніколи у своїй єврокубковій історії не вилітали після домашньої перемоги 3:0.

Динамо – Челсі: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Вже на 5-й хвилині Олів'є Жиру відкрив рахунок, замкнувши скидку після розіграшу кутового. 7-й гол француза в поточній Лізі Європи.

Відео гола Жиру: