toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Шахов – о поражении от Челси: Это еще играл не основной состав "синих"

11:57 137 Читати українською
Шахов – о поражении от Челси: Это еще играл не основной состав "синих"
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов прокомментировал поражение Динамо от Челси.

"0:5 дома. 0:8 в сумме. Господа, а ведь это был даже не сильнейший состав Челси – клуба, который на данный момент идет только на шестом месте в чемпионате Англии. Лучший бомбардир и ассистент команды Эден Азар не сыграл ни одной минуты в двух матчах, сильнейший центрфорвард Гонсало Игуаин – то же самое, он вообще даже не прилетел в Киев.

Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча

Правый защитник Сесар Аспиликуэта, который в чемпионате сыграл во всех матчах от звонка до звонка без замен, вышел только в концовке киевского матча, да и то по причине травмы Дзаппакосты, поочередно отдыхали центральные защитники Антонио Рюдигер и Давид Луис... А если б все они играли, и играли серьезно, сколько бы тогда Динамо пропустило?

Снова настаивать на отставке Хацкевича? А на что мы можем повлиять, если руководство клуба думает иначе?", – написал Шахов на fraza.ua.

Динамо – Челси: 141 минута на удар, историческое избиение младенцев, или Когда играешь меньше, чем пропускаешь голов

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Александр Хацкевич Александр Хацкевич Челси Челси Андрей Шахов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
12
мин
Ницца
20:00
Тулуза
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук