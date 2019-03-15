Шахов – о поражении от Челси: Это еще играл не основной состав "синих"

Заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов прокомментировал поражение Динамо от Челси.

"0:5 дома. 0:8 в сумме. Господа, а ведь это был даже не сильнейший состав Челси – клуба, который на данный момент идет только на шестом месте в чемпионате Англии. Лучший бомбардир и ассистент команды Эден Азар не сыграл ни одной минуты в двух матчах, сильнейший центрфорвард Гонсало Игуаин – то же самое, он вообще даже не прилетел в Киев.

Динамо – Челси – 0:5 – видео голов и обзор матча

Правый защитник Сесар Аспиликуэта, который в чемпионате сыграл во всех матчах от звонка до звонка без замен, вышел только в концовке киевского матча, да и то по причине травмы Дзаппакосты, поочередно отдыхали центральные защитники Антонио Рюдигер и Давид Луис... А если б все они играли, и играли серьезно, сколько бы тогда Динамо пропустило?

Снова настаивать на отставке Хацкевича? А на что мы можем повлиять, если руководство клуба думает иначе?", – написал Шахов на fraza.ua.

Динамо – Челси: 141 минута на удар, историческое избиение младенцев, или Когда играешь меньше, чем пропускаешь голов