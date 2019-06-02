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Шахов може повернутись в УПЛ – відомий потенційний клуб

09:36 543 Читать на русском
Шахов може повернутись в УПЛ – відомий потенційний клуб
Євген Шахов / фото: ФК ПАОК

Став відомий клуб, який може повернути Євгена Шахова в УПЛ.

Український хавбек Євген Шахов може продовжити кар'єру в Прем'єр-лізі, повідомляє Спортивка.

Шахов очікує на пропозицію з Італії, але може повернутись в Україну

Відзначається, що 28-річний українець може перейти в СК Дніпро-1, якщо не отримає пропозиції від європейського клубу.

Нагадаємо, Шахов відхилив пропозицію ПАОКа продовжити контракт. Євген у цьому сезоні провів 40 матчів за клуб із Салонік, забив 5 голів і зробив 1 ассист.

Шахов після тріумфального сезону покидає ПАОК – питання зарплатні в новому контракті й пропозиція від іншого учасника ЛЧ

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