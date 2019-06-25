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Шахов может присоединиться к Лечче на правах свободного агента, – журналист

22:56 32 Читати українською
Шахов может присоединиться к Лечче на правах свободного агента, – журналист
Евгений Шахов / UA-Football

Украинский полузащитник Евгений Шахов может продолжить карьеру в итальянском Лечче.

Лечче может подписать украинском Евгения Шахова на правах свободного агента, сообщает журналист Альфредо Педулла.

Шахов может вернуться в УПЛ – известен потенциальный клуб

У полузащитника заканчивается контракт с ПАОКом этим летом и украинец отказался его продлить.

Напомним, Шахов в этом сезоне провел 40 матчей за клуб из Салоник, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

Шахов после триумфального сезона покидает ПАОК – вопрос зарплаты в новом контракте и предложение от другого участника ЛЧ

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Трансферы Лечче Лечче Италия Трансферы Чемпионата Италии Евгений Шахов Евгений Шахов
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