Шахов может присоединиться к Лечче на правах свободного агента, – журналист

Украинский полузащитник Евгений Шахов может продолжить карьеру в итальянском Лечче.

Лечче может подписать украинском Евгения Шахова на правах свободного агента, сообщает журналист Альфредо Педулла.

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У полузащитника заканчивается контракт с ПАОКом этим летом и украинец отказался его продлить.

Напомним, Шахов в этом сезоне провел 40 матчей за клуб из Салоник, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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