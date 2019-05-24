Шахов після тріумфального сезону покидає ПАОК – питання зарплатні в новому контракті й пропозиція від іншого учасника ЛЧ

Євген Шахов незабаром змінить клуб – ПАОК не задовольнив його фінансові апетити. Українець може возз'єднатися зі своїм колишнім тренером.

ПАОК вперше за 34 роки став чемпіоном Греції, пройшовши чемпіонат без поразок, а потім оформив "золотий дубль" у національному кубку. Свій вклад в успіхи команди зробив український хавбек Євген Шахов. Він зіграв за сезон 32 матчі у всіх турнірах і забив 5 голів.

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Влітку контракт Шахова з ПАОКом завершується. Сторони в четвер зустрілися для переговорів, але не домовилися щодо підписання нової угоди. Причина в зарплаті гравця.

ПАОК запропонував Шахову 3-річний контракт з окладом у 500-550 тисяч євро на рік. З бонусами заробіток Євгена міг зрости до 700 тисяч євро. Тобто майже вдвічі – досі він отримував у клубі близько 350 тисяч на рік.

Екс-гравця Дніпра така пропозиція не влаштувала, а ПАОК відмовився платити більше, не бажаючи порушувати атмосферу в роздягальні суттєвим збільшенням зарплати окремим виконавцям. Через аналогічні причини чемпіон Греції не пролонгував угоду з основним захисником Фернандо Варелою.

Син одіозного власника клубу Івана Саввіді розкритикував рішення Шахова та Варели, запостивши в Instagram слова колишнього гравця Реала та ПАОКа Пабло Гарсії. "Я не рахую все в житті грошима, моя любов до ПАОКа безцінна", – процитував Джордж Саввіді.

Натомість в команді українець мав дуже хороші стосунки. Днями на Youtube-каналі ПАОКа вийшло відео, де Шахов обмінювався компліментами зі своїм партнером по центру півзахисту "чорно-білих" Хосе Каньясом.

Капітан ПАОКа Дімітріс Пелкас тепло попрощався з Шаховим і Варелою. "Я дуже вдячний, що ці три роки був вашим партнером, що ви допомогли вписати наші імена в історію клубу. Однак перш за все, вдячний за те, що знайомий з двома прекрасними та скромними людьми. Я люблю вас, я дуже сумуватиму за вами. Бажаю вам всього найкращого в кар'єрі та житті. Ви цього заслуговуєте", – написав він в Instagram.

Шахов шукатиме новий клуб. У послугах 28-річного півзахисника зацікавлений Маккабі Тель-Авів. Українець вже має на руках пропозицію від ізраїльтян, але переговори перебувають на початковій стадії. Там наставником працює колишній коуч ПАОКа Владімір Іліч – він тренував Євгена в сезоні-2016/17.

Маккабі Тель-Авів став чемпіоном Ізраїлю, а в наступному сезоні гратиме у Лізі чемпіонів. Втім, ПАОК розпочне кваліфікацію з третього раунду, а Маккабі – з другого. Обидві команди проходять "шлях чемпіонів", тому дуже сильних суперників у них не буде – шанси пробитися в груповий етап хороші.

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