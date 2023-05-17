Нападник Академії Пушкаша Захедітабар Шахаб, права на якого належать Зорі, прокоментував можливість знову виступати за луганців.

Шахаб грає за Академію Пушкаша завдяки правилу ФІФА, яке дозволило легіонерам покинути російські та українські клуби через війну в Україні. Втім, права на іранського форварда досі належать Зорі.

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"Повернення в Зорю? Наразі я зосереджуюся суто на грі мого клубу Академія Пушкаш, а вже коли сезон закінчиться, я ухвалю рішення про своє майбутнє", – поділився Шахаб в коментарі Fanday.

До слова, Захедітабар провів 32 матчі у поточному сезоні, в яких відзначився 10 голами та 3 асистами у складі Академії Пушкаша. За Зорю іранець в 39 іграх записав до свого активу 12 м'ячів та 5 результативних передач.

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