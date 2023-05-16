Нападник Академії Пушкаша Захедітабар Шахаб, права на якого належать Зорі, може провести наступний сезон у складі луганців.

"За моєю інформацією, вже зараз триває певний процес перемовин. Шахаб відіграв сезон в угорській першості (за Академію Пушкаша – прим.). Сезон закінчується, але, думаю, ні в кого немає жодних сумнівів, що 7-й додаток ФІФА (правило, яке дозволило легіонерам покинути українські та російські клуби – прим.) буде подовжений.

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Якщо Шахаб захоче, він зможе залишитись в Європі. Багато що залежить від того, в якому турнірі Зоря почне наступний євросезон", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

До слова, Шахаб провів 32 матчі у поточному сезоні, в яких відзначився 10 голами та 3 асистами у складі Академії Пушкаша. За Зорю іранець в 39 іграх записав до свого активу 12 голів та 5 результативних передач.

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