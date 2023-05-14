Зоря здобула переконливу перемогу над Металістом (5:0) в рамках 26-го туру УПЛ. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Металіст у попередньому турі здобув першу перемогу майже за сім місяців. Можливо, після цього хтось у команді почав мріяти про те, щоб уникнути прямого вильоту з УПЛ. Або ж занадто активно святкував. Якою б не була причина, але на сьогоднішню гру харків'яни не вийшли. Тобто фізично вони полі присутні були, просто Зоря цього не помітила.

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Щоб відкрити рахунок, луганцям знадобилося лише 25 секунд. Мизюк у власні ворота замкнув простріл Булеци. Не встигли підопічні Піріци Огнєновіча перевести подих, як знову довелося діставати м'яч із сітки. Хтось взагалі намагався зупинити Герреро? Аж надто безтурботно почувався панамець у чужому штрафному.

Висновків, звісно, ніхто робити навіть не думав. Зоря продовжувала створювати момент за моментом. Ще до перерви цілком могла б забити голів 7-9. Обмежилася трохи скромнішими цифрами, але також доволі непристойними. Гол Шахова – яскрава ілюстрація безпорадності Металіста. Стійки, рикошети, відскоки... Євген міг би прибігти зі своєї половини поля й однаково встиг би замкнути. В захисті харків'яни діяли максимально жахливо. Імереков забив після стандарту, ніби грав з дітьми у садку за будинком.

Першим корабель покинув капітан Металіста. Вочевидь, Демченко вирішив, що більше не може терпіти ці "пекельні борошна". Єгор здійснив класний сейв, коли мав залітати п'ятий гол. Ось тільки він не голкіпер, а захисник. Червона картка, пенальті... Булеца з 11-ти метрів пробив значно вище воріт. Цим лідер Зорі зробив для Металіста найбільше з-поміж усіх гравців, які були на полі в першому таймі.

Як це часто буває в подібних випадках, у другому таймі все було геть інакше. Зоря максимальна перейшла в економ-режим. Зменшила тиск і не намагалася форсувати події, заробляла багато кутових, але воротам суперника не загрожувала. Навіть Металіст моментам грав значно ініціативніше. Однак голи сьогодні влітали виключно у ворота харків'ян. Наприкінці гри арбітр призначив ще один пенальті, а Бражко усе виконав бездоганно. Булеці слід брати приклад.

Завдяки цій перемозі луганці залишаються активним учасником боротьби за чемпіонство та путівки в Лігу чемпіонів. Зоря бодай тимчасово зрівнялася за очками з СК Дніпро-1 (відстають від Шахтаря на 5 очок), який посідає друге місце в турнірній таблиці. Щоправда, команда Олександра Кучера свій матч 26-го туру ще не зіграла. Щодо Металіста, то він залишається передостаннім.

Також цей результат максимально ускладнив Динамо боротьбу за бронзові медалі. Зоря, в якій погоду роблять вихованці киян, тепер має 8 очок переваги. Це означає, що підопічним Олександра Шовковського потрібно виграти усі свої матчі й сподіватися, що луганці зазнають трьох поразок за чотири останні тури.