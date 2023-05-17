Нападающий Академии Пушкаша Захедитабар Шахаб, права на которого принадлежат Заре, прокомментировал возможность снова выступать за луганчан.

Шахаб выступает за Академию Пушкаша благодаря правилу ФИФА, которое позволило легионерам покинуть российские и украинские клубы из-за войны в Украине. Впрочем, права на иранского форварда до сих пор принадлежат Заре.

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"Возвращение в Зарю? Сейчас я сосредотачиваюсь сугубо на игре моего клуба Академия Пушкаш, а уже когда сезон закончится, я приму решение о своем будущем", – поделился Шахаб в комментарии Fanday.

К слову, Шахаб провел 32 матча в текущем сезоне, в которых отметился 10 голами и 3 ассистами в составе Академии Пушкаша. За Зарю иранец в 39 играх записал в свой актив 12 голов и 5 результативных передач.

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