"Шахаб переведений в дубль Олімпіка. Тренерський штаб сказав, що Захеді не тренується на повну силу, робить для себе поблажки. Є єдині вимоги, які повинні виконувати всі футболісти без винятку. Якщо гравець не хоче цього робити і не бачить себе в Олімпіку, ми його переводимо для профілактики в дубль. Якщо в дублюючому складі він знову себе проявить, почне тренуватися в повну силу, ми його повернемо.

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Чи підписав Шахаб контракт із Зорею? Те саме можу запитати у вас. Напевно, підписав. Але у мене немає офіційних документів. Інформацію про це ми самі дізнаємося зі ЗМІ. Але про що це говорить? У нього є чинна угода з Олімпіком до літа. Вимоги, які перед ним ставить тренерський штаб, він повинен виконувати не футбольного клубу Зоря, а Олімпіка. Чи полетить він на турецький збір? Він переведений в дубль. На цьому поставимо крапку", – резюмував Гельзін в коментарі Footboom.

Нагадаємо, Шахаб разом з Віктором Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.

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