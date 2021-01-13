"Шахаб переведен в дубль Олимпика. Тренерский штаб сказал, что Захеди не тренируется в полную силу, делает для себя поблажки. Есть единые требования, которые должны выполнять все футболисты без исключения. Если игрок не хочет этого делать и не видит себя в Олимпике, мы его переводим для профилактики в дубль. Если в дублирующем составе он снова себя проявит, начнет тренироваться в полную силу, мы его вернем.

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Подписал ли Шахаб контракт с Зарей? То же самое могу спросить у вас. Наверное, подписал. Но у меня нет официальных документов. Информацию об этом мы сами узнаем из СМИ. Но о чем это говорит? У него есть действующее соглашение с Олимпиком до лета. Требования, которые перед ним ставит тренерский штаб, он должен выполнять не футбольного клуба Заря, а Олимпика. Полетит ли он на турецкий сбор? Он переведен в дубль. На этом поставим точку", – резюмировал Гельзин в комментарии Footboom.

Напомним, Шахаб вместе с Виктором Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.

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